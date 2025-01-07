У Трампа еще нет плана окончания войны в Украине, а есть только определенные наработки — Рейтерович

Украине нужно, чтобы в этих разработках принимал участие президент Владимир Зеленский.

У новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пока нет плана, как закончить российскую агрессию против Украины, а есть лишь определенные наработки в данном направлении.

Такое мнение в эфире РБК-Украина высказал политолог Игорь Рейтерович.

"Я думаю, что у Трампа еще нет финального какого-то плана. В конце концов, в Украину еще не приезжал Кит Келлог (будущий спецпредставитель США по Украине — ред.), а он собирался сделать определенное турне ознакомительно. Поэтому, я думаю, что как такового плана еще нет, есть определенные наработки этого плана", — сказал Рейтерович.

Он отметил, что Украине нужно, чтобы в этих разработках принимал участие президент Владимир Зеленский.

"Это было бы правильно. Из всех людей, с которыми Трамп может пообщаться, зеленский имеет максимум информации, потому что он представляет страну, которая отражается от агрессии. Ну и логично было бы спросить собственно у президента Украины, как мы видим выход из этой ситуации," на какие компромиссы готова пойти Украина", – добавил политолог.

Рейтерович заявил, что у Трампа может родиться финальный план в процессе подобных разговоров, однако они у него контроверсионные.

"Видно, что он ищет какой-то путь, но пока этот путь не определен", — подчеркнул Рейтерович.

Политолог заявил, что визит Келлога в Украину важен, но когда он прибудет с конкретными предложениями, они будут озвучены.

"Потому что до 20 января, до своего официального назначения на должность, он не имеет права делать никаких объявлений. Но важно, чтобы он приехал в Украину и в европейские столицы, чтобы собрать информацию, сформулировать позицию, а затем поехать и рассказать об этом Трампа", — отметил политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что выход США из НАТО может позволить Путину уничтожить Европу.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп может дистанцироваться от проблемы окончания войны в Украине.

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