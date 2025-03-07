У Трампа есть другие приоритеты в отношении Украины: что он сказал о гарантиях безопасности

Украина настаивает на получении гарантий безопасности для подписания потенциального мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу гарантий безопасности для Украины, заявив, что имеет иной порядок приоритетов, чем европейские лидеры.

Об этом сообщает Sky News.

Трамп считает, что первоочередной задачей является прекращение боевых действий, а не обсуждение будущих гарантий.

"Прежде чем я даже подумаю об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее", — подчеркнул он.

По его словам, разрешение конфликта является гораздо более сложной задачей, чем предоставление гарантий безопасности.

“Что касается вопроса о безопасности позже, то это самая легкая часть. Самое сложное – это решить”, – добавил Трамп.

Напомним, делегации Украины и США во время встречи в Саудовской Аравии обсудят несколько вопросов – центральным будет путь к миру. Что касается россиян, то их участие не предусмотрено.

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