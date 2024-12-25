У Трампа есть механизмы, чтобы заинтересовать Путина в мире — дипломат

У избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа есть инструменты, чтобы заинтересовать российского диктатора Путина прекратить агрессию против Украины.

Такое мнение в эфире Эспрессо выразил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Он заявил, что у Путина в голове не только уничтожение Украины, но и определенный привилегированный статус Российской Федерации в Европе и других частях света.

"И, собственно, поэтому я абсолютно уверен, что Дональд Трамп, пусть он может и поехать первым визитом или каким-то другим в Путин, он не сможет достичь этих целей, поскольку несовместимы ни ценности, ни интересы Российской Федерации и Соединенных Штатов. можно говорить только о прекращении огня или замораживании конфликта, ну точно не об установившемся, справедливом, длительном мире, — заявил Хора.

Эксперт отметил, что основные принципы и механизмы с россиянами обсуждать бессмысленно.

"Их нельзя с Российской Федерацией сейчас каким-то образом переговорить и договориться, поскольку Россия есть то, что называется ревизионистской силой, им и не нравится то мировое устройство, которое сложилось после развала Советского Союза. Ну, и разумеется, с изменением потуг на европейском континенте и в других частях света", — заметил он.

Дипломат заявил, что российская экономика подвергается действиям санкций, поэтому, по его мнению, именно этим Трамп может склонить Путина к миру.

"Поэтому я не думаю, что произойдет такая широкомасштабная нормализация, хотя понятно, что Трамп будет пытаться поощрить Путина определенными вещами. И больше всего, чем он может поощрить, это отменой определенных болезненных для России санкций. Вот недавно были два "хороших русских", конечно, в кавычках, Шульман и Собчак, и Собчак прощупывала вопросы, Говорит, что: "Ну, Путин, возможно, готов согласиться отдать Украине четыре области". находятся на грани экономического коллапса. Собственно, такая частичная нормализация может произойти, но широкомасштабной такой нормализации не может быть, пока Украина не будет соглашаться с новым статусом. Я имею в виду, мы можем молчаливо признать, что не можем оружием освободить все территории и отложим это в будущее”, — сказал дипломат.

Кроме того, по мнению эксперта, важно, чтобы Украина не отказывалась от своего права на вооруженную защиту и отвоевание временно оккупированных территорий.

"И в этом контексте, кстати, очень важно, чтобы в условиях перемирия или мира, сколь угодно его будут называть, а самое главное перед нашими западными партнерами, мы не согласились на пункт, что мы собираемся лишь дипломатией освобождать эти территории. То есть это будет стратегическая ошибка Украины, если мы откажемся от нашего права на вооруженную защиту, на вооруженное освобождение наших территорий. сейчас в довольно тяжелом положении, и сейчас пока у нас нет достаточно сил, чтобы выполнить такую задачу. И, собственно, если мы не будем признавать за Российской Федерацией незаконную оккупацию, аннексию украинских территорий, то понятно, тогда и просто эта война. будет отложена, если не на несколько лет, то, возможно, там до следующего поколения. Хора.

Напомним, ранее сообщалось, что Трампу придется вынудить Путина к сценарию США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц собирается в Москву с мирной миссией.

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