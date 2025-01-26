"У Трампа есть всего полгода": Портников сказал, чем президент США может надавить на Путина

Президенту США Дональду Трампу необходимо в течение шести месяцев договориться с Путиным. Если этого не произойдет, ему придется через 3-4 месяца выделять новые пакеты помощи Украине.

Об этом рассказал журналист Виталий Портников в интервью "Эспрессо".

"Трамп прекрасно понимает: если он прекратит помощь Украине, то с ним никто и говорить не будет. А о чем тогда с ним говорить? Потому что допустим, будет еще шесть месяцев помощь, а потом у Украины не будет оружия, и Путин еще несколько областей сможет завоевать, а дальше сам будет разговаривать с Украиной о капитуляции. Зачем ему Трамп?», – заметил журналист.

Портников подчеркнул, что в случае прекращения помощи от США Украина сможет воевать примерно шесть месяцев. Поэтому у Трампа нет другого выхода, чем успеть за полгода договориться с Путиным, или через 3-4 месяца предложить какие-то новые пакеты военной помощи.

"Более того, обещание этих новых пакетов помощи может стать реальным козырем на переговорах с Путиным. То есть – если вы не согласуете решение о прекращении огня, например, до 1 апреля, то мы 2 апреля рассмотрим новый пакет помощи Украине, который будет намного более радикальным. А если разговаривать с Путиным "давайте мы с вами договоримся и тогда обещаем, что никакой помощи не будет", то чего ему с нами разговаривать? пока не вижу реальных угроз того, что ситуация будет меняться, но и не вижу, что помощь будет сильно увеличиваться», – подытожил Виталий Портников.

Напомним, Портников назвал условие для окончания войны в Украине. По его мнению, сейчас Путин не готов воевать с НАТО по одной простой причине: он проигрывает конвенционную войну с Альянсом.

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