У Трампа кардинально изменили мнение об операции "Паутина": новое заявление

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог сделал новое заявление об операции “Паутина” и похвалил украинские спецслужбы. Хотя раньше заявляет, что это может привести к эскалации.

Об этом американское чиновник написал в соцсети X.

События 1 июня Келлог назвал "примером эффективного и смелого лидерства". По его словам, "смелое лидерство и дерзкие действия могут изменить характер поля боя". Именно такое лидерство, подчеркнул Келлог, продемонстрировали СБУ, ГУР Минобороны и украинский министр обороны Рустем Умеров.

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"Это событие может стать толчком к миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа – остановить кровопролитие и положить конец войне", – написал он.

Реакция США на "Паутину"

Ранее Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что мощная атака украинских БпЛа на аэродромы стратегической авиации России под названием Паутина якобы повысила риск эскалации конфликта. Мол, когда во время войны "вы атакуете часть национальной системы выживания противника, в частности, его ядерную триаду, то это существенно повышает ваш уровень риска".

Издание The Atlantic пишет, что по информации американских чиновников, Дональд Трамп в частных разговорах выразил разочарование ударами украинских дронов. По его мнению, подобные действия могут обострить конфликт.

Впрочем, заявляет Axios, Трамп также выразил захват атакой на российские военные объекты. «Довольно сильно», — так, по словам одного из собеседников, он прокомментировал операцию СБУ.

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Тем временем американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блументаль приравнял операцию "Паутина" к ликвидации бен Ладена. По словам сенатора, операция "Паутина" опровергает заблуждение о якобы проигрыше Украины в войне. Более того, она может изменить позицию Вашингтона в пользу усиления поддержки Киева.

Дата публикации 12:11, 05.06.25 Количество просмотров 260 Путин готовит месть за самолеты! Трамп нарушил молчание, а Зеленский разозлился