"У Трампа много козырей в рукаве": Вэнс объяснил, как США будут давить на Россию

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом не исключает введения новых санкций против России с целью давления на президента Владимира Путина о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью NBC News в воскресенье, 24 августа.

«Санкции не исключаются, но мы будем принимать эти решения в каждом конкретном случае», — сказал Вэнс.

Он также добавил, что у Дональда Трампа «есть много козырей в рукаве».

«У президента Соединенных Штатов есть много карт, чтобы оказать давление и попытаться прекратить этот конфликт, и именно это мы и сделаем», — отметил американский вице-президент.

В связи с этим он выразил уверенность, что Соединенные Штаты могут договориться о прекращении войны между Россией и Украиной, поскольку «только за последние несколько недель произошли некоторые значительные уступки с обеих сторон».

Вэнс также заявил, что гарантии безопасности для Украины не будут включать присутствие американских войск.

«Президент [Трамп] четко об этом заявил. [Американских] войск в Украине не будет, но мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности и уверенности украинцев, необходимых им для остановки войны», — подчеркнул он.

Вице-президент США также высказал свою точку зрения относительно российской ракетной атаки на завод электроники, принадлежащий американской компании.

«Мне это не нравится. Но это война, и именно поэтому мы хотим остановить бойню. Россияне сделали много вещей, которые нам не нравятся. Много мирных жителей погибло. Мы осуждали это с самого начала», — сказал он.

Напомним, в этом же интервью Джей Ди Вэнс перечислил «серьезные уступки», на которые пошли россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины.

Также он заявил, что война в Украине не завершится мгновенно, но есть надежда на достижение мира в течение ближайших шести месяцев.