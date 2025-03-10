У Трампа могут быть другие условия для возобновления помощи Украине, чем предполагалось — CBS News

Трамп может потребовать больше для восстановления помощи, чем просто соглашение об ископаемых.

Президент США Дональд Трамп может предоставлять более сложные условия для возобновления поддержки Украины кроме соглашения о минералах и экономическом партнерстве, но точные требования для возобновления помощи в настоящее время остаются неизвестными.

Об этом сообщил телеканал CBS News.

"Президент США не сказал, что это завершено. Он сказал, что это приостановлено. Это переходный этап", — заявил посол США в Украине Кит Келлогг во время разговора с Маргарет Бреннан. Посол отметил, что лично не знает, что именно будет определять это решение.

"Это его решение. И я оставляю это на его усмотрение, когда он посчитает это справедливым или когда, по его мнению, паузу нужно снять", — сказал он.

Дипломатические источники сообщили CBS, что нет никаких указаний на то, что помощь США будет возобновлена.

"Я думаю, мы можем увидеть влияние. Это, конечно, с одной стороны придало России смелости значительно активизировать атаки. И это не только удивило, но и частично ослепило Украину", — сказала бывшая старшая директорка по европейским и российским вопросам в Совете нацбезопасности США в первый срок Трампа Фиона Хилл в эфире программы "Face the Nation с Маргарет Бреннан".

Также неясно, что может стать основанием для давления США на Россию. Трамп написал в социальных сетях, что он рассмотрит санкции против российской энергетики и банков, но позже заявил в Овальном кабинете, что усиленные атаки Путина на Украину во время паузы США были чем-то "что делает любой".

Два американских чиновника подтвердили, что правительство продолжает делиться некоторой разведкой с Украиной, чтобы её войска могли защититься от атак России. Республиканец Брайан Фицпатрик, представитель от Пенсильвании, член комитета по разведке, сказал в эфире программы "Face the Nation" в воскресенье, что законодатели будут проинформированы о деталях приостановки разведки США на следующей неделе.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские ВВС могут лишиться важных воздушных контрмер, но с поддержкой союзников им помогут французские истребители Mirage 2000.

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