У Трампа назвали препятствие для завершения войны в Украине

Украина и Россия пока не готовы завершить войну и заключить мирное соглашение, несмотря на переговоры и дипломатию президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Newsmax.

«В конце концов, должны быть две стороны, которые готовы заключить соглашение. Россияне и украинцы просто не добились той точки, когда они могут заключить соглашение», — считает он.

По словам Вэнса, возможность урегулирования конфликта сохраняется, но потребуется «делать гораздо больше», чтобы покончить с войной.

Вице-президент США также отметил, что одним из препятствий на пути мирных переговоров остается «фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что на поле боя они действуют лучше, чем есть на самом деле».

«Именно это усложнило достижение соглашения в последние несколько месяцев», — добавил Венс.

Напомним, президент США Дональд Трамп встретится с главой Кремля Владимиром Путиным в Венгрии.

Об этом Трамп сообщил после телефонного разговора с Путиным.

Трамп не назвал даты, но сказал, что они будут встречаться, чтобы понять, можно ли положить конец войне между РФ и Украиной. Этому предшествует встреча их советников высокого уровня на следующей неделе. Известно, что со стороны США будет государственный секретарь Марко Рубио.

Также сегодня Трамп встретится с Владимиром Зеленским в США.