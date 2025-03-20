Полного перемирия в Украине можно будет добиться несколько недель. Впереди будут переговоры нескольких сторон.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Виткофф, сообщает Bloomberg.

"Переговоры о полноценном перемирии будут проходить в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем выполнить задание через несколько недель", — заявил он.

По его словам, представители США и России начнут проводить встречи в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы согласовать условия для прекращения боевых действий. Виткофф говорит, что сначала это будут переговоры на экспертном уровне. Кроме того, спецпосланник не исключил возможности личной встречи лидеров США и кремлевских властей.

Виткофф назвал телефонный разговор между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным "эпическим" и направленным на достижение реальных результатов. Он отметил, что тема санкций в разговоре не поднималась.

Как сообщалось, российский президент-диктатор Владимир Путин создает путаницу по прекращению огня. "Фюрер" обвиняет Украину в нарушениях до официального введения соглашения – хотя детали еще не согласованы.

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