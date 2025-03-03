У Трампа назвали условие для возобновления контактов с Украиной

Администрация президента США Дональда Трампа будет готова к возобновлению контактов с Украиной. В ответ Киев должен продемонстрировать готовность заключить мир.

Об этом заявил государственный секретарь Марк Рубио, пишет ABC News.

По его словам, он после словесной перепалки Зеленского, Трампа и Венса не общался ни с кем из Киева. Ни с Зеленским, ни с министром иностранных дел Сибигой.

Он также отметил, что США будут готовы возобновить контакт, но при одном условии.

"Мы будем готовы снова вступить в контакт, когда они будут готовы заключить мир", — уверен Рубио.

Напомним, 28 февраля лидеры Украины и США встретились в Белом доме, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых. Но встреча закончилась громким спором. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, после чего украинской делегации пришлось покинуть Белый дом.

После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом за инцидент. По мнению Рубио, Зеленский "превратил переговоры в фиаско".

Впоследствии стало известно, что администрация Дональда Трампа может прекратить всю военную поддержку Украины, включая обмен разведывательными данными и обучение украинских военных.

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