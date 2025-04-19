У Трампа назвали условие, когда США могут выйти из переговоров по войне

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки не намерены "месяцами или годами" медлить с процессом урегулирования войны в Украине. Если "стороны не проявят готовности к сотрудничеству", Вашингтон может выйти из переговорного процесса.

Об этом заявила спикер американского Госдепа Темми Брюс в эфире Fox Business.

"Война должна закончиться. Госсекретарь сказал, что нужно всего несколько недель, чтобы понять, серьезно ли Россия настроена на мир. Мы несем ответственность перед всем миром. Мы самые большие сторонники Украины. И наша цель - положить этому конец", - заявила представитель Госдепа.

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По ее словам, на встрече в Париже европейские партнеры "осознали необходимость совместных действий" для достижения прекращения огня.

Как сообщалось ранее, американский Госдеп заявил, что соглашение о ископаемых не связано с прекращением огня в Украине.