"У Трампа нет ключа": Зеленский объяснил, почему президент США не давит на Путина

Зеленский объяснил, почему Трамп не оказывает давления на Путина / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп не может найти способ остановить российского лидера Владимира Путина, ведущего агрессивную войну против Украины, поэтому пытается оказать давление на другую сторону.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

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Журналист спросил главу государства, почему Трамп и американский предприниматель Илон Маск обвиняют его в продолжении войны. Зеленский ответил, что остановить Путина гораздо сложнее, чем оказывать давление на Украину, а обвинения в адрес Киева позволяют переводить дискуссию на другие темы, в частности на рост цен на топливо.

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«Потому что эти люди не могут найти способ остановить Путина. Ведь остановить Путина гораздо сложнее, чем оказывать давление на других. Потому что гораздо проще говорить о ценах и связывать это с Украиной», — заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что нынешний рост цен на топливо связан прежде всего с войной на Ближнем Востоке и блокированием Ормузского пролива. По словам Зеленского, эти обстоятельства известны во всем мире, поэтому не стоит перекладывать ответственность за экономические проблемы на Украину.

«И если мы хотим честно общаться с людьми, если мы хотим ясности, если мы хотим открыто разговаривать со своими народами, мы должны прекратить… Я имею в виду, что люди должны слышать правду. Не нужно играть в игры с людьми», — сказал Зеленский.

В интервью ABC News президент Украины также подтвердил готовность Киева к прекращению огня и предложил начать с энергетического перемирия. По его словам, Украина готова к такой договоренности, если Россия также прекратит атаки.

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«Первый шаг — это прекращение огня. Энергетическое перемирие. Хорошо, если они хотят энергетического перемирия, мы готовы к этому. Не нападайте на нас, не убивайте наших детей — и мы перестанем атаковать ваш дизель. И я считаю, что это честно, честная сделка», — заявил украинский лидер.

Напомним, в субботу, 10 октября, Дональд Трамп заявил, что обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом воздержаться от атак на инфраструктуру по производству дизельного топлива в России.

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал Дональда Трампа в критике Владимира Зеленского и заявил, что украинский лидер якобы «зашел слишком далеко».

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