У Трампа нет шансов остановить российско-украинскую войну: Портников объяснил причины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа не поддержит максималистические требования диктатора Путина о завершении российской агрессии против Украины.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Он отметил, что между США и Россией не существует никаких договоренностей и у Трампа не было шансов прекратить российско-украинскую войну дипломатическим путем.

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«Еще до его избрания говорил, что у американского президента не так много возможностей повлиять на Путина. А с теми условиями, которые выдвигает Владимир Путин, не согласится ни один американский президент, даже Дональд Трамп. Путин же говорит, что прекращение огня, но пусть украинцы выйдут из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Не ради мира, а ради прекращения огня на 30, или 90 дней. Я напомню, что это требование временного перемирия, а вовсе не для мира. Да, что для меня всегда был вопрос, что будет делать Трамп, когда осознает, что не может договориться с Путиным. Будет продолжать делать вид, что договаривается, оставит переговоры и умоет руки, будет ли помогать Украине. Ответа у меня пока нет», — объяснил Портников.

Он выразил уверенность, что о долговременном мире можно будет договориться на непосредственных переговорах между Киевом и Москвой.

«Сначала нужно дождаться возможности какого-нибудь перемирия, прежде чем говорить об угрозах прямых переговоров между Украиной и Россией. Конечно, любой мир между Украиной и Россией может состояться только на прямых переговорах между Киевом и Москвой. Это две страны, которые воюют, и только они могут договариваться о войне и мире. Поэтому, конечно, если США и Россия договариваются о мире в Украине, то они ни о чем не договорятся. И напротив. Договориться о мире могут только Украина и Россия», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему с диктатором Путиным легче иметь дело, чем с главой Украины Владимиром Зеленским.

Мы ранее информировали, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что объявление Путиным так называемого «перемирия» на 9 мая преследует цель создать иллюзию инициативы со стороны Кремля, однако настоящего прекращения огня за этим не стоит.