У Трампа объяснили, почему участие на Аляске принимает только Россия

Дональд Трамп. / © Associated Press

Саммит на Аляске 15 августа между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским "фюрером" Владимиром Путиным будет "упражнением на слушание" для главы Белого дома.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

"Будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне, поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более жесткое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне... Это упражнение на слушание для президента", - подчеркнула Ливитт.

Напомним, стало известно, что встреча Трампа и Путина состоится на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По информации CNN, в Вашингтоне столкнулись с трудом при поиске места проведения саммита. Дело в том, что сейчас идет пик туристического сезона на Аляске. Это существенно ограничило выбор площадок, способных принять двух мировых лидеров.

Отметим, что накануне госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел агрессорки России Сергеем Лавровым. Политики обсудили подготовку саммита Трампа и Путина. Отметим, что американский Госдеп говорит, что именно Путин призвал организовать эту встречу.