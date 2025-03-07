У Трампа "определились", кто должен предоставить Украине гарантии безопасности

В Европе отмечают, что готовы предоставить гарантии безопасности, но для этого необходимо участие США.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому "следует признать", что гарантии безопасности его стране будет предоставлять Европа, а не Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Sky News.

"Министр финансов США заявил, что Владимиру Зеленскому следует признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа", – говорится в сообщении.

Скотт Бессент также отметил, что ситуация по мирному соглашению между Россией и Украиной остается нестабильной.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна "приложит все усилия", чтобы предоставить гарантии безопасности Украине. Он также добавил, что для крепких гарантий "нужно сотрудничество США".

Напомним, по словам Бессента, США без сомнений пойдут на санкции против РФ для немедленного максимального влияния, если это поможет прекратить огонь в Украине.

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