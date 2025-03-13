У Трампа отказались рассказать, как собираются давить на РФ в случае отказа от перемирия

В администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа избегают ответа на вопрос, как Вашингтон собирается давить на Москву, если она не согласится на режим прекращения огня, предложенный после переговоров делегацией США и Украины в Саудовской Аравии.

Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что этот вопрос является гипотетическим, сообщает CNN.

"Это, очевидно, является большим гипотетическим вопросом, который я не буду комментировать, потому что мы еще не добились этого", — заявила Ливитт.

Она отметила, что сейчас только Украина дает согласие на режим прекращения огня. Ливитт сообщила, что советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц разговаривал со своим российским коллегой в среду, а посланник по делам Ближнего Востока Стив Виткофф будет в России, где будет призывать Кремль подписать план прекращения огня.

Она заявила, что сейчас переговоры находятся на последней стадии и только от россиян зависит, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня. В то же время Ливитт отказалась от комментариев о том, планирует ли президент Трамп позвонить по телефону Путину.

Ранее сообщалось, что в Белом доме подтвердили, что советник США по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня общался с российской стороной.

Мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Франции заявили, что гарантии безопасности для Украины могут предоставить около 15 государств.

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