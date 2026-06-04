Марк Рубио. / © Associated Press

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Государственному секретарю США Марко Рубио ничего не известно о якобы поездке американской делегации на Петербургский международный экономический форум, проходящем под патронатом «фюрера» Владимира Путина.

Об этом американское чиновник заявил на слушаниях в Сенате.

«Мне неизвестно о делегации, которая туда (на ПМЭФ — Ред.) уехала. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о чиновниках», — ответил Рубио на вопрос сенатора-демократа Дика Дурбина.

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После этого Дурбин уточнил, что якобы в состав делегации входит американский актер Стивен Сигал.

«Я знаю, кто это. Явно не госслужащий», — заметил госсекретарь США.

Таким образом, в Госдепартаменте США фактически дистанцировались от заявлений Москвы по поводу участия официальной американской делегации на форуме.

Заметим, что помощник президента-диктатора Юрий Ушаков анонсировал, что на форум в Петербург впервые за несколько лет якобы прибудет официальная делегация США. По его словам, возглавить ее должен Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации американского президента.

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Напомним, нынешний форум в Санкт-Петербурге запомнится надолго — ведь в ночь перед началом мероприятия украинские БПЛА атаковали город. Там был поражен нефтяной терминал, расположенный примерно в 1100 км от госграницы Украины. Это крупнейший комплекс по перевалке нефти в Балтийском море, мощностью 10 миллионов тонн в год.

Дата публикации 20:36, 03.06.26 Количество просмотров 78 Главные новости 3 июня: Мегабавовна в Петербурге! Удар фосфорными снарядами по Константиновке!

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