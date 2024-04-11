У Трампа ответили на приглашение Зеленского посетить Украину

Представители избирательного штаба Трампа заявили, что политик не контактировал с Зеленским.
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему было бы "не целесообразно" посещать Украину во время предвыборной гонки в США.
Таким образом, он прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского совершить такой визит, информирует Reuters.
Представители избирательного штаба Трампа заявили, что политик не контактировал с Зеленским.
"От Зеленского не было никакой связи, и Трамп публично заявил, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не главнокомандующий", — говорится в заявлении.
Отмечается, что кандидаты в президенты США часто совершают зарубежные визиты во время предвыборной кампании, чтобы улучшить свой рейтинг. В частности, Дональд Трамп во время первой президентской кампании в 2016 году посетил Мексику, где провел встречу с руководством страны.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с уважением отозвался о Дональде Трампе как о лидере, с которым он стремится построить конструктивное партнерство.
Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить Дональда Трампа в важности разрешить Палате представителей проголосовать за помощь Украине в размере 60 млрд долларов.
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