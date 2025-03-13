У Трампа ответили, возможен ли контроль за соблюдением перемирия между Украиной и РФ

В США не видят проблемы в контроле за соблюдением перемирия.

В случае установления режима прекращения огня между Украиной и РФ, контролировать его соблюдение будет просто.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами перед отъездом на встречу руководителей МИД стран G7, сообщила пресс-служба Госдепа США.

По его словам, "самое интересное" в современной войне — это то, что ее легко отслеживать, поскольку "на земле так много глаз".

"Трудно скрыть удары беспилотников, тяжело скрыть ракетные удары, баллистические удары, артиллерийские удары. Поэтому мы считаем, что это то, что можно отслеживать", — подчеркнул политик.

Он отметил: если и Киев, и Москва согласятся на перемирие, "то придется определить, кому обе стороны доверяют присутствовать на земле, чтобы следить за перестрелками". Впрочем, считает Рубио, "это обычная практика".

"Я не думаю, что ее будет сложно организовать. Мы не вдавались в подробности, но, очевидно, необходимость наблюдения за прекращением огня очевидна для всех", — добавил госсекретарь.

Напомним, посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал условия, при которых Москва будет готова прекратить боевые действия. В частности, для полного завершения боевых действий Кремль требует всеобъемлющего соглашения.

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