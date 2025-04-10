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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Трампа поразили заявлением о пребывании военных из Китая на войне

В США заявляют, что за Украину воюют также граждане других стран.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Попавшие в плен на войне в Украине солдаты из Китая, вероятно, не могут быть "чем-то большим - чем наемниками или добровольцами".

Об этом заявил спецпосланник президента США по делам Украины Кит Келлог во время выступления в Джорджтаунском университете, пишет Independent.

Посланник американского лидера подчеркивает, что "еще не убежден", что китайские солдаты были отправлены официальным Пекином.

"У военных есть аксиома: первый отчет всегда ошибочен. Это один из тех случаев, мол, давайте посидим сложа руки и посмотрим, как это будет. Потому что это могут быть добровольцы", - сказал Келлог.

Американское чиновник подчеркнул, что на стороне Украины воюют также добровольцы из других стран. В частности, из США. Кроме того, Келлог добавил, что первые отчеты китайского персонала не соответствуют данным о развертывании Северной Кореей тысяч военных на передовой.

Напомним, на днях стало известно, что ВСУ взяли в плен военных из Китая. В американском Госдепартаменте подчеркнули, что Китай является главным спонсором России в войне на Украине.

Представители спецслужб сообщили, сколько граждан Китая воюет против Украины. Известные данные более 140 китайских граждан, уже заключивших контракт, прошли подготовку и служат в вооруженных силах России

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