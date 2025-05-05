У Трампа появляется неприязнь к Москве: эксперт рассказал, что раздражает президента США

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выводит из себя манипуляции диктатора РФ Владимира Путина в мирном процессе между РФ и Украиной.

Об этом заявил дипломат Роман Бессмертный в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, американский лидер "прекрасно понимает", что Путин не собирался заключать мирное соглашение с Украиной и идти на перемирие. Впрочем, президент США в такой ситуации исходит из своих интересов, а также интересов Вашингтона.

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"Проблем перед Вашингтоном - растет и не уменьшается. И это прямое следствие нерасторопной политики, которую реализует Вашингтон. И здесь у Трампа все больше и больше будет накапливаться не то, что тревога, я бы даже сказал неприязнь колоссальная, в том числе и к Москве в этом отношении", - высказался Бессмертный.

Эксперт говорит, что во время последнего интервью для NBC News Трамп нервничал, когда журналистка спрашивала его о перемирии и переговорах в контексте войны.

"Такая нервная напряженность во время разговора на эту тему отчетливо свидетельствует о том, что Москва начинает его раздражать, загоняя все время его в тупик. Потому что в этом случае Киев принимает позицию, трактуемую на данном этапе с точки зрения перемирия Вашингтон", - добавил Бессмертный.

Напомним, издание The Telegraph писало о том, что Дональд Трамп становится воинственным по отношению к России. Его стремление быстро покончить с войной в Украине сошло на нет. Кажется, только теперь он начинает понимать, что препятствие его амбициям не в Киеве, а в Кремле.

На этом фоне в Госдепе даже сделали заявление о том, что Штаты выходят из переговоров Украины и РФ и больше не планируют выполнять роль посредника. Якобы теперь инициатива должна перейти непосредственно в Киев и Москву, подчеркнула представитель Госдепа.

Дата публикации 17:37, 05.05.25 Количество просмотров 1 Истинные мотивы Трампа: эксперт проанализировал последние громкие решения лидера США