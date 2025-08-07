У Трампа предлагали встречу с Путиным и Зеленским - как отреагировала Россия

Юрий Ушаков / © Associated Press

Реклама

Советник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не комментировала инициативу по поводу потенциальной встречи между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на комментарии Ушакова.

По его словам, идею трехсторонних переговоров озвучивал советник Трампа Стив Виткофф, однако Кремль не дал никакой официальной реакции.

Реклама

"Виткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила это без комментариев", - цитируют СМИ слова Ушакова.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным после "очень хороших разговоров", состоявшихся между сторонами.