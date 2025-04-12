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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Трампа предложили "разделить" Украину как Берлин 45-го: в РФ отреагировали

Позже Келлог заявил, мол, его "слова исказили".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

В России отреагировали на заявление спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля - находившемся в послевоенном Берлине в 1945-м.

Об этом заявил "посол" так называемой "ЛНР" в России Родион Мельник, пишут росСМИ.

По его словам, идея Келлога о разделе Украины на зоны контроля "является одним из вариантов заморозки конфликта". Впрочем, отмечает он, это может привести к новой эскалаце.

Предложение Келлога

Спецпредставитель президента Кит Келлог сделал циничное предложение: предлагает разделить Украину, как Берлин после войны.

"Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда была российская зона, французская зона, британская зона, американская зона", - подчеркнул политик.

Впрочем, впоследствии он заявил, мол, его "слова исказили". Якобы журналисты не поняли его слова о "распределении" Украины. Он ведь имел в виду размещение сил поддержки после прекращения огня в Украине.

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