У Трампа прокомментировали удары РФ по Киеву: важное заявление

Рубио и Трамп. / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио оценивает потери армии РФ в войне в Украине в 5-6 тысяч погибших и раненых в неделю.

Об этом он заявил в Маниле во время общения с представителями медиа, сообщает «ЕП».

Вот насколько это кровавая война. Россияне, как я считаю, теряют более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это потрясающая цифра», — высказался американский чиновник.

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Рубио отметил, что, по полученной им информации, война в Украине беспрецедентна: впервые за память военных количество погибших в боях превышает количество раненых.

Вместе с тем, он высказался об обстрелах Россией населенных пунктов в Украине. В частности, о гибели гражданских и ударах по Киеву.

«Мы видели гибель гражданских, обстрелы в Киеве. Мы наблюдали определенный рост таких случаев. Естественно, эта война не пошла на пользу и Украине. Поэтому, по моему мнению, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец», — заявил госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон будет дальше пытаться найти компромисс для завершения войны.

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«Мы готовы взять на себя эту роль, если представится такая возможность. Мы заявили об этом сегодня и заявляли об этом и раньше», — добавил Рубио.

Война в Украине — заявления Рубио

Госсекретарь США Марко Руби встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым на Филиппинах. В ходе переговоров политики обсуждали пути завершения войны, которую Россия развязала в Украине.

Известно, что Лавров во время разговора требовал прекратить продажу оружия Украине. В то же время Рубио заверил, что политика США по этому поводу не изменилась.

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