У Трампа пугают апокалипсисом, если не прекратить войну между Украиной и РФ

Джей Ди Венс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Венс выразил уверенность, что российскую агрессию против Украины следует завершить, поскольку ее затягивание может привести к демографическому коллапсу и ядерному удару.

Об этом он заявил на интервью политика онлайн-шоу Чарли Кирка.

Он выразил уверенность, что украинцы не могут выиграть в этой войне, поэтому ее нужно быстро кончать.

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«Думаю, в основных СМИ существует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, россияне упадут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Однако это не та реальность, в которой мы живем», — сказал Венс.

Кроме того, он заявил, что еще несколько лет войн приведут к катастрофическим последствиям в демографии обеих стран.

«Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации (Трампа. — ред.) состоит в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели», — добавил Венс.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели будут ключевыми в попытках ввести прекращение огня в войне в Украине .

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что предложение диктатора Путина прекратить все боевые действия по случаю российского Дня победы 9 мая – это «очередная попытка манипуляций» .