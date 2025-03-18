"У Трампа, Путина и Си Цзиньпиня подобное видение мира": Кулеба назвал нюанс

У Трампа, Путина и Си Цзиньпиня подобное видению мира. Однако стратегические интересы противоположны.

Об этом рассказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Рамине Эсхакзай.

"Китаю нужна стабильность, чтобы обогнать Америку, а Америке нужно остановить Китай и для этого они стали на путь нестабильности. То есть: давайте начнем ломать мир, потому что видим, что Китай научился пользоваться им, чтобы нас надолгать и обогнать. Америки в Россию, чтобы решить свои текущие интересы", – объяснил он.

Россия останется с Китаем, они будут и дальше двигаться в сторону построения мира, который, по их мнению, будет устраивать их.

"Поэтому будет иногда ощущение: Как же так? Здесь они ссорятся друг с другом, здесь они поддерживают друг друга. А это и есть проявление этих двух противоположных направлений. С одной стороны, они все консерваторы авторитарного стиля, а с другой – у них прямо противоположные цели в этой истории", – заключил Кулеба.

Напомним, президент США Дональд Трамп стремится быстро заключить договоренность, чтобы показать свое величие. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский борется за защиту интересов стран.

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