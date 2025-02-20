У Трампа рассказали о прогрессе в вопросе достижения мирного соглашения

На следующей неделе в Вашингтоне ждут президента Франции Эммануэля Макрона.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц сообщил, что в настоящее время продолжается работа по достижению мирного соглашения между РФ и Украиной.

Об этом информирует Sky News.

"Мы работаем со всех сторон, и следующим шагом будет создание технических групп для обсуждения более подробных деталей", — сказал Волц,

Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе в Вашингтоне ждут президента Франции Эммануэля Макрона.

Визит Макрона в США состоится на фоне беспокойства среди европейских лидеров, что Вашингтон пытается заключить мирное соглашение в обход Европы и Украины.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Россия согласовали четыре принципа по итогам четырехчасовых переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля.

Мы ранее информировали, что на переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом будут четко обозначены красные линии Украины, которые нельзя нарушить во время мирных договоренностей.

Читайте также: