У Трампа рассказали, почему встреча с Зеленским в Овальном кабинете была публичной

Вэнс высказался о том, мол, была "прекрасным телевизионным шоу".

Президент США Дональд Трамп захотел публично провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, а не наедине.

Об этом заявил вице — президент США Джей Ди Вэнс во время шоу Hannity на телеканале Fox News.

По словам Венса, Трамп отверг его предложение о том, чтобы разговор был один. Мол, президент США захотел, чтобы американцы увидели встречу президентов.

"Пока мы продолжали ходить туда-сюда, я снова попытался сказать, что, возможно, нам стоит поговорить наедине. Но президент ответил: "Нет, я больше не хочу разговаривать наедине. Я хочу провести этот разговор публично, чтобы американский народ увидел". Я думаю, что было определенное чувство — не хватало уважения, было определенное чувство собственного достоинства", — выразился Вэнс.

Американский политик заметил, мол, встреча "действительно сошла с рельсов" во время одного из его собственных ответов. По словам вице-президента, "она действительно вывела Зеленского из себя". Кроме того, Венс пошутил, что спор в Овальном кабинете был "прекрасным телевизионным шоу".

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании говорить о мире. По словам Венса, якобы Дональд Трамп пытался "хранить дипломатичность и доброжелательность" к Зеленскому. Впрочем, украинская сторона продемонстрировала "неуважение".

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