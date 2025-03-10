У Трампа рассматривают ослабление санкций против РФ и давят на Украину – Bloomberg

США будут давить на Украину относительно обязательств по перемирию на встрече в Саудовской Аравии.

Советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность ослабления санкций, введенных против России из-за войны в Украине, в том числе ограничений на цены ее нефтяного экспорта.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В статье говорится, что Россия готова обсуждать временное перемирие в Украине при условии прогресса в направлении окончательного мирного урегулирования. Однако пока нет никаких публичных признаков того, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на компромисс – так же, как нет свидетельств, что США оказывают на него давление в этом вопросе.

В то же время, советники Трампа рассматривают возможность ослабления санкций против России, в том числе ограничений на цены ее нефтяного экспорта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления администрации Трампа по Украине "обнадеживающими" и "шагами в правильном направлении". Однако он предостерег, что делать выводы пока рано, поскольку "мы еще даже не начали работать над устранением накопившихся проблем и противоречий в наших отношениях с американцами".

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Как сообщили российские СМИ, Москва не намерена участвовать в переговорах США в Саудовской Аравии на этой неделе.

"Я думаю, что Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет выбора. Я также считаю, что Россия хочет заключить соглашение, потому что, в известном смысле, как знаю только я, у нее тоже нет выбора", – заявил Трамп 6 марта.

Он не объяснил свою позицию подробнее, хотя 7 марта сказал, что "серьезно рассматривает" введение новых банковских санкций и пошлин в отношении России из-за ее продолжения атак на Украину. Однако позже в тот же день президент США не упомянул об этих угрозах, и пока непонятно, какие новые ограничения могут быть введены, учитывая уже действующие широкомасштабные санкции.

Как отмечается в публикации, если договоренность о частичном перемирии между Россией и Украиной будет достигнута, это будет рассматриваться как первый шаг к переговорам о более устойчивом мирном урегулировании. Это также может стать основанием для США снять часть ограничений с Киева, среди которых приостановка военной помощи и предоставления разведданных.

Представители Совета национальной безопасности США не ответили на запрос о комментарии.

Несколько чиновников сообщили, что обсуждение американских гарантий безопасности для Украины, которые могут быть критически важными для продолжительного мира, приостановлено. Важным вопросом в этом контексте остается размер и структура украинской армии, что, вероятно, станет еще одним предметом споров с Москвой.

Под руководством Великобритании и Франции европейские лидеры работают над собственным предложением о предоставлении Украине гарантий безопасности. Ожидается, что на этой неделе министры обороны европейских стран встретятся в Париже для обсуждения дальнейших шагов.

Чиновники в Лондоне и Париже подчеркнули, что такие гарантии будут нуждаться в поддержке со стороны США, однако Трамп пока не высказал четкую позицию, готов ли Вашингтон предоставить такие заверения, кроме непосредственно связанных с соглашением о природных ресурсах.

В свою очередь Германия приближается к решению о предоставлении Украине военной помощи на 3 млрд евро, что почти удвоит поддержку в этом году до 7 млрд евро.

Европейские чиновники считают, что конечная цель Путина – полное подчинение Украины – остается неизменной, а значит, ему нельзя доверять. Основной целью Европы на этом этапе является проверка убеждения Трампа в том, что президент России действительно готов к реалистичному мирному урегулированию.

Лавров 6 марта исключил возможность размещения западных миротворцев в Украине. Если Москва сохранит эту позицию на переговорах, это, по мнению европейских чиновников, должно стать сигналом Трампу, что именно Путин не готов к компромиссу.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что правительство США анализирует возможные варианты ослабления санкций против энергетического сектора России в рамках стратегии, которая позволит Вашингтону оперативно действовать в случае прекращения войны в Украине.