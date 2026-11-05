У Трампа рассматривают замену госсекретаря США: СМИ назвали кандидата

Марк Рубио / © Associated Press

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В окружении президента США Дональда Трампа обсуждали возможность замены госсекретаря Марко Рубио после промежуточных выборов в Конгресс.

Об этом сообщает The Washington Sun.

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Одним из претендентов, по данным издания, на должность главы американской дипломатии называли посла США в Индии Серджио Гора.

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«Причиной потенциальных кадровых изменений стали предположения о президентских амбициях Рубио, которые могут покинуть администрацию ради подготовки к выборам 2028 или 2032 года», — отмечают журналисты.

Гор, бывший высокопоставленный чиновник Белого дома и близкий соратник президента США Дональд Трамп, закладывал основу для большого повышения по службе после промежуточных выборов в Конгресс.

«Имея большие связи и прямой доступ к Трампу, он все активнее участвует во встречах высокого уровня, что дает ему влияние далеко за пределами его посольского поста. Гора считают ключевым посредником между Вашингтоном и подавляющей частью Азии, а также доверенным лицом госсекретаря Марко Рубио», — добавили в СМИ.

Промежуточные выборы в США в 2026 году — что известно

В США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс.

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По предварительным данным, демократы получат большинство мест в Палате представителей, где для контроля необходимо не менее 218 мандатов. По оценкам американского партнера BBC, телеканала CBS, демократы могут получить не менее 245 мест, а республиканцы — не менее 166 мест.

Также, по предварительным подсчетам, демократы получают контроль над верхней палатой Конгресса.

«Убедительная победа демократов фактически поставит крест в законодательной повестке дня президента Дональда Трампа и откроет путь к серии расследований по его администрации и бизнес-проектам в течение последних двух лет пребывания в Белом доме», — отмечает CBS News.

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