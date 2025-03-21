У Трампа решили пересмотреть соглашение о минеральных ресурсах Украины – FT

Издание информирует, что американская администрация хочет внести в более широкое экономическое соглашение с Украиной оккупированное россиянами Запорожскую АЭС.

Администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий для доступа Штатов к критически важным минералам и энергетическим активам Украины, расширяя свои экономические требования к Киеву.

Об этом сообщает Financial Times.

США хотят, чтобы Украина согласилась на подробные положения о том, кто будет владеть и контролировать общий инвестиционный фонд, а также на более широкий масштаб соглашения. По словам двух украинских чиновников, речь идет об американском владении другими экономическими активами Украины, в том числе атомными электростанциями.

Это фактически означало бы пересмотр еще не подписанного соглашения о минеральных ресурсах, которое было согласовано за несколько дней до того, как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский публично поссорились в Белом доме.

Украинские чиновники обеспокоены тем, что Киев может испытать давление по невыгодным условиям в более широком соглашении, особенно после приостановления Вашингтоном в начале марта военной помощи и предоставления разведданных.

Как заявили госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, во время телефонного разговора на этой неделе Трамп и Зеленский "обсудили электроснабжение Украины и атомные электростанции".

"[Президент Трамп] сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своим знаниям в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг", – говорится в итоговом отчете.

Там также говорится, что собственность США на украинские энергетические объекты обеспечила бы "лучшую защиту" для энергетической инфраструктуры государства.

В свою очередь Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом только одну атомную электростанцию – Запорожскую.

Американская администрация утверждает, что экономические инвестиции США в Украину являются достаточной гарантией безопасности, которая способна предотвратить новое вторжение России после любого потенциального прекращения огня.

Украинские и американские чиновники сообщили, что согласованное в феврале соглашение о минералах, которое Киев считал приемлемым, до сих пор не подписано, поскольку обе стороны ведут сложные переговоры по более широким экономическим вопросам и вопросам безопасности.

"Мы готовы подписать его. Было бы странно игнорировать этот вопрос", — сказал приближенный к Зеленскому высокопоставленный украинский чиновник.

Два украинских чиновника-участника переговоров с США по минеральным ресурсам заявили, что администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.

"Но я понимаю, что они работают над более широким соглашением", – отметил один из чиновников.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что "экономическое партнерство, связанное с критически важными минералами, энергетикой и экономическим ростом обеих стран, остается предметом обсуждения", но добавил: "Мы уже перешли к вопросам прекращения огня и пути к продолжительному миру."

Украина хотела продвигать переговоры постепенно и сначала обсудить соглашение по поводу минералов, прежде чем включать другие аспекты американских инвестиций.

Переговоры вызывают серьезную обеспокоенность в Украине.

"С какого времени передача стратегического сектора иностранному государству равна безопасности? Это больше похоже на поглощение, чем на защиту", — написала в Сети украинский народный депутат Инна Совсун.

Напомним, 20 марта Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых может быть подписано уже в ближайшее время.