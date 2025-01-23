У Трампа резко отреагировали на идею вступления Украины в НАТО

Генсекретарь НАТО Марк Рютте и спецпосланник США в горячих точках Ричард Гренел в ходе дискуссии на "Украинском завтраке" в Давосе высказали разные подходы к вопросу членства Украины в Альянсе.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на собственных корреспондентов.

По словам Рютте, Украине требуются надежные гарантии безопасности. Впрочем, их не стоит обсуждать публично. Кроме того, генсек заявил: надеется на членство Украины в НАТО "как можно скорее".

Впоследствии видеосвязью к дискуссии присоединился спецпосланник США Ричард Гренелл. Американский политик упрекнул Рютте – и как генсека НАТО, и как бывшего премьер-министра Нидерландов.

"Вы столкнетесь с серьезными проблемами, если генеральный секретарь НАТО будет говорить о присоединении Украины к Альянсу. Американцы платят за оборону. Вы не можете просить американский народ расширять зонтик НАТО, когда нынешние члены не платят свою справедливую долю. Это касается и Нидерландцев, которым нужно активизироваться ", – возмущенно заявил Гренелл.

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