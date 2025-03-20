У Трампа сделали мощное заявление о разговоре с Зеленским

Спецпосланник в Украине генерал Кит Келлог назвал телефонный разговор президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского "великолепным". Команды Киева и Вашингтона работают "чрезвычайно хорошо".

Об этом американский политик заявил в эфире телеканала Fox News, пишет "Интерфакс".

"Звонок был просто замечательным. Действительно, это было очень странно для меня. Мы на 58-м дне. Президент Трамп уже разговаривает с Путиным и Зеленским. Это срок, когда вы фактически ведете переговоры с обеих сторон, пока мы не добьемся полного прекращения огня, ведущего вас к мирному договору", — высказался Келлог.

Он также упомянул тезис, который неоднократно озвучивал американский лидер о том, что война в Украине не началась, если бы Трамп был президентом. По словам Келлога, глава Белого дома "прилагает очень, очень много усилий, чтобы это сделать (окончить войну – Ред.)".

Напомним, 19 марта состоялся первый разговор Трампа и Зеленского после спора в Овальном кабинете. Украинский лидер сообщил, что они пришли к согласию в том, что Украина и Соединенные Штаты должны продолжать сотрудничество для достижения реального прекращения войны и длительного мира.

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