Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина может стать финальным аккордом текущей стратегии американского лидера Дональда Трампа в отношении Москвы. Темой обсуждения была согласованная с западными партнерами инициатива прекращения огня в войне в Украине, которую администрация Трампа передала России. Предложенные условия крайне выгодны для Москвы.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на источники.

Если Кремль отвергнет предложенный Вашингтоном вариант, даже самые доброжелательные к Москве политики на Западе будут вынуждены признать: никакого компромисса с Россией достичь невозможно.

Суть предложения США для России по Украине

Условия Вашингтона предусматривают:

перемирие в Украине вместо полноценного мирного соглашения;

фактическое сохранение оккупированных Россией территорий, вопрос которых будет отложен на 49 или 99 лет;

снятие большинства санкций против РФ и постепенное восстановление энергетического сотрудничества, включая импорт российских нефти и газа.

В то же время, в пакете отсутствуют гарантии о прекращении расширения НАТО, чего Москва настойчиво требует. Также не предусмотрено прекращение американской военной поддержки Украины, но, по сообщениям, российская сторона готова это принять.

Ядерная риторика как фон переговоров

Пока неизвестно, примет ли Россия это предложение. По информации Onet, несколько дней назад вероятность согласия была выше. Иронично, но рост напряженности между США и РФ, включая взаимные ядерные угрозы, может свидетельствовать не об эскалации, а о приближении к договоренности.

В случае компромисса Трамп фактически сделает серьезные уступки России, а Путин прекратит войну без достижения главных целей. Это обеим сторонам выгодно представить как вынужденное решение на фоне риска ядерного противостояния.

На первый взгляд это выглядит как обострение, однако может быть политическим инструментом для сохранения лица. Однако в последнее время, по данным источников, Москва снова заняла жесткую переговорную позицию.

Напомним, после встречи Уиткоффа с Путиным в Москве 6 августа Трампа заявил, что был достигнут значительный прогресс по завершению войны в Украине, но не озвучил подробностей.

В свою очередь соратник российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил после упомянутой встречи, что «конструктивный диалог» между Россией и США будет продолжен.

В то же время, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал контакт Уиткоффа и Путина лишь политическим жестом, который не будет иметь практического влияния на ход событий в контексте войны и мира.

Уже 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали место встречи Путина и Трампа в ближайшие дни.