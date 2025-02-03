У Трампа сделали сенсационное заявление об уступках для окончания войны в Украине

Кит Келлог анонсировал, что в ближайшее время состоится "дискуссия со всеми".

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если надеются договориться об урегулировании войны.

Об этом сообщает RFE/RL.

В своем заявлении об уступках для урегулирования войны Келлог сказал, что президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по отношению к территориям".

По словам представителя американского лидера, "и Путину тоже придется смягчить свои позиции".

"Со временем мы проведем дискуссии со всеми, и, вероятно, в ближайшее время. И это хорошо для обеих сторон", – добавил Келлог.

Напомним, сам президент США Дональд Трамп заявил, что его представители запланировали ряд встреч и переговоров с Украиной и Россией и "разными сторонами".