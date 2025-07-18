У Трампа сделали важное заявление о поставках оружия для Украины

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки стремятся быстро поставлять оружие Украине в соответствии с планом президента Дональда Трампа. Вашингтон рассматривает возможность продажи комплексов ПВО Patriot из военных резервов.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер, пишет The Guardian.

"Мы все спешим, чтобы способствовать этому и завершить это. Я думаю, что на самом деле все движется очень быстро", - подчеркнул американский чиновник.

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Впрочем, он сказал, что точную дату завершения этого процесса назвать не может. По словам Витакера, "длится постоянный разговор" о том, будут ли Штаты продавать уже имеющиеся в их арсенале системы Patriot.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты Америки в стратегически невыгодное положение и обеспечим наличие всего необходимого. В то же время, я думаю, мы все признаем острую необходимость, в которой Украина сейчас нуждается на поле боя и для защиты своих городов", - отметил он.

Напомним, 14 июля американский президент Дональд Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу покупки американского оружия странами-членами НАТО. В частности, передовых систем Patriot. По словам главы Белого дома, Киеву передадут 17 систем.

Впрочем, Госдеп скрывает количество стран, готовых покупать оружие США. Отметим, что издание Politico сообщило, что Франция, Италия и Чехия не собираются участвовать в этой инициативе.

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Дата публикации 12:05, 15.07.25 Количество просмотров 225 В Украину поступает невиданное до сих пор количество оружия! Чего и когда ожидать?