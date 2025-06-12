У Трампа сделали заявление о его "красных линиях" по войне Путина против Украины

Дональд Трамп, Владимир Путин и Кит Келлог / © ТСН.ua

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Спецпредставитель президента США Кит Келлог ответил на вопрос, какую «красную черту» должен пересечь президент России Владимир Путин, прежде чем Дональд Трамп скажет: «Хватит, мы принимаем меры».

Об этом Келлог рассказал на форуме Фонда Маршалла в Брюсселе.

«Я знаю, что президент Трамп имеет опасения относительно того, куда это все приведет, главным образом из-за человеческого измерения. Но единственный, кто действительно знает, куда это приведет, где это пересечет черту, это Трамп. Это в его голове. И он, говоря, что все это зашло слишком далеко, — это ужасные потери жизней, бомбардировки, которые мы видим в Киеве, убийства невинных людей, женщин и детей, — это влияет на него«, — высказался представитель американского лидера.

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Он добавил, что Трамп «не верит в то, что мы с вами традиционно называем красной линией».

«Он вообще туда не заходит. У него будут беспокойства относительно того, куда это все ведет. Но я думаю, что это возвращается к личной стороне дела, где он хочет поговорить с Путиным и размышляет: как мне установить эти отношения с Путиным? И как нам выйти из этого дипломатическим путем?», — рассказал Келлог.

Он акцентировал, что одна из вещей, на которую обращает внимание Трамп, — это потери. По словам чиновника, потери России и Украины убитыми и ранеными достигают более 1,2 млн военных.

«Президент Зеленский ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле. И именно это сделал Авраам Линкольн. И когда вы это видите, вы должны оценить проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас на земле. Иногда мы этого не видим. Мы не ставим себя на их место, и не видим, как из этого выйти», — рассказал представитель Трампа.

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Переговоры о завершении войны

В контексте прекращения войны в Украине Келлог напомнил, что в течение последних нескольких месяцев представители США участвовали в технических встречах в Джидде, Эр-Рияде, Париже, Лондоне, Стамбуле. По его словам, Украина и РФ не получат все, чего хотят.

«И мы пришли к тому, что называем перечнем условий. Мы считаем, что украинцы предложили то, что мы называем очень разумным планом, разумной темой для обсуждения. Но обе стороны не получат все, чего хотят. Поэтому вопрос в том, как достичь баланса? Можем ли мы объединить их (позиции Украины и РФ — ред.) и продвинуться дальше, чтобы достичь положительного результата? Мы считаем, что можем», — высказался спецпредставитель президента США.

По его мнению, есть достаточно элементов, которые можно проработать, чтобы хотя бы собрать лидеров в комнате, посидеть и поговорить с ними.

Келлог сказал, что следующая встреча украинской и российской делегаций снова, вероятно, будет технической. В то же время, он считает, что еще возможно достичь мирного соглашения .

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«Мы взяли украинский список, затем то, что называется российским меморандумом, и собрали их вместе. Как объединить эти два документа? Мы считаем, что еще можно дойти до мирного соглашения. Мы говорим о том, что я называю всеобъемлющим прекращением огня в воздухе, на море и на земле. А потом мы хотим вернуть детей, пленных, и сделать прекращение огня постоянным, долгосрочным, не только для украинцев, но и для Европы. А потом попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал „лигой настоящих наций“. Мы не хотим, чтобы война снова началась через три, четыре или пять лет«, — отметил представитель Трампа.

По его словам, россияне хотят начать с мирного соглашения и постепенно перейти к прекращению огня.

«Президент Трамп дал нам указания, куда мы должны двигаться, и именно этого мы пытаемся достичь», — резюмировал Келлог.

Напомним, американские конгрессмены подготовили законопроект о новых санкциях против РФ: речь идет о 500-процентных пошлинах для стран, которые покупают российские энергоносители. Но Трам заявил, что применит дополнительные санкции против России только тогда, «если это будет необходимо». Он называет этот законопроект «очень жестким».

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Президент США также заявил, что его последний разговор с Путиным 4 июня «был хорошим», «но пока ничего из этого не вышло». Трамп в очередной раз назвал войну РФ против Украины «чрезвычайно жестокой» и отметил, что ничего подобного не было со времен Второй мировой.

Как заявил накануне президент Украины Владимир Зеленский, Путин соглашается на переговоры с Украиной исключительно под угрозой новых санкций. Кремль пытается показать Трампу, что между РФ и Украиной существует «дипломатический мост».