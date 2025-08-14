У Трампа сделали заявление о новых санкциях против России: введет или нет

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, он больше выступает за дипломатию. Однако, американский лидер готов это сделать в случае необходимости.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Левитт указала на одну из лучших черт стиля ведения переговоров Трампа. Речь идет о том, что президент США поступает очень мудро и не афиширует свои возможные будущие шаги.

«Конечно, у президента есть в распоряжении множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры являются его основным способом положить конец этой войне (РФ против Украины — ред.)», — высказалась пресс-секретарь Белого дома.

Она отметила, что именно этим Трамп и будет заниматься 15 августа во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в штате Аляска.

«Но, безусловно, есть санкции и многие другие меры, которые президент может использовать, если это будет необходимо. Не то чтобы он этого хотел, но он готов к этому», — сказала Левитт.

«Однако, повторюсь, дипломатия и переговоры всегда были основным методом этого президента. И это часть его согласия на просьбу президента России провести завтра личную встречу», — добавила пресс-секретарь.

Напомним, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил — если переговоры Трампа с Путиным на Аляске будут неудачными, Вашингтон может усилить прямые американские санкции против России и увеличить вторичные пошлины против торговых партнеров Москвы.

К слову, 13 августа Трамп заявил, что не будет обсуждать с Путиным на Аляске территориальное разделение Украины, вместо этого речь пойдет о прекращении огня.