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У Трампа сделали заявление о партнерстве Путина с США и Евросоюзом
«Партнерство создает стабильность», — говорит Виткофф.
Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что существует шанс изменить отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста, сообщают Новости.LIVE.
По его словам, «партнерство создает стабильность».
«Я верю, что есть шанс изменить отношения России и США из-за выгодных коммерческих возможностей. Партнерство создает стабильность», — отмечает американский чиновник.
Напомним, республиканцы возмущены ролью спецпосланника Трампа в переговорах по Украине. Отмечается, что позиция по отношению к России Стива Виткоффа вызывает все больше вопросов.