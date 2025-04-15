ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2297
Время на прочтение
1 мин

У Трампа сделали заявление о партнерстве Путина с США и Евросоюзом

«Партнерство создает стабильность», — говорит Виткофф.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что существует шанс изменить отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста, сообщают Новости.LIVE.

По его словам, «партнерство создает стабильность».

«Я верю, что есть шанс изменить отношения России и США из-за выгодных коммерческих возможностей. Партнерство создает стабильность», — отмечает американский чиновник.

Напомним, республиканцы возмущены ролью спецпосланника Трампа в переговорах по Украине. Отмечается, что позиция по отношению к России Стива Виткоффа вызывает все больше вопросов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie