У Трампа сделали заявление о партнерстве Путина с США и Евросоюзом

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что существует шанс изменить отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста, сообщают Новости.LIVE.

По его словам, «партнерство создает стабильность».

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«Я верю, что есть шанс изменить отношения России и США из-за выгодных коммерческих возможностей. Партнерство создает стабильность», — отмечает американский чиновник.

Напомним, республиканцы возмущены ролью спецпосланника Трампа в переговорах по Украине. Отмечается, что позиция по отношению к России Стива Виткоффа вызывает все больше вопросов.

Дата публикации 22:48, 11.04.25 Количество просмотров 244 Таможенный тайфун от США и переговоры Виткоффа с Путиным: анализ главных событий