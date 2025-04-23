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У Трампа сделали заявление о возможности выхода США из процесса переговоров
Президет США настроен завершить войну, отмечают в Вашингтоне.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала недавние заявления госсекретаря Марко Рубио о возможности выхода США из процесса переговоров по войне в Украине в случае «отрицательного сценария».
Об этом она сообщила на пресс-конференции.
По ее словам, президент США Дональд Трамп настроен на достижение мира. В настоящее время Вашингтон считает, что процесс «движется в правильном направлении».
«Он (Трамп – Ред.) хочет, чтобы эта война завершилась. Хочет остановить убийства с обеих сторон. И об этом он говорит не в первый раз. Президент разочарован действиями обеих сторон, но в то же время верит, что мир возможен», – заявила Левитт.
Напомним, спикер американского Госдепа Темми Брюс назвала условие, когда США могут выйти из переговоров по войне. По ее словам, если "стороны не проявят готовности к сотрудничеству", Вашингтон может выйти из переговорного процесса.