ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1846
Время на прочтение
1 мин

У Трампа сделали заявление об экономической изоляции России

Джей Ди Вэнс считает сотрудничество с РФ одним из факторов, который может положить конец войне в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента страны Дональда Трампа не стремится к экономической изоляции России.

Об этом Вэнс сказал в эфире телеканала One America News.

Вице-президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли Вашингтон сотрудничество с Россией одним из факторов, которые могут положить конец военным действиям.

«Президент США был очень открытым как с европейцами, так и с россиянами, что он не видит никакой причины, почему мы должны экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта», — сказал Вэнс.

Напомним, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить экономическое давление на Россию при условии поддержки со стороны европейских партнеров.

Напомним, 7 сентября Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он перейти ко второму этапу санкций против России.

Комментируя высказывания президента США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию.

Дата публикации
Количество просмотров
1846
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie