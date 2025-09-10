У Трампа сделали заявление об экономической изоляции России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента страны Дональда Трампа не стремится к экономической изоляции России.

Об этом Вэнс сказал в эфире телеканала One America News.

Вице-президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли Вашингтон сотрудничество с Россией одним из факторов, которые могут положить конец военным действиям.

«Президент США был очень открытым как с европейцами, так и с россиянами, что он не видит никакой причины, почему мы должны экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта», — сказал Вэнс.

Напомним, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить экономическое давление на Россию при условии поддержки со стороны европейских партнеров.

Напомним, 7 сентября Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он перейти ко второму этапу санкций против России.

Комментируя высказывания президента США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию.