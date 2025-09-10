- Дата публикации
У Трампа сделали заявление об экономической изоляции России
Джей Ди Вэнс считает сотрудничество с РФ одним из факторов, который может положить конец войне в Украине.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента страны Дональда Трампа не стремится к экономической изоляции России.
Об этом Вэнс сказал в эфире телеканала One America News.
Вице-президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли Вашингтон сотрудничество с Россией одним из факторов, которые могут положить конец военным действиям.
«Президент США был очень открытым как с европейцами, так и с россиянами, что он не видит никакой причины, почему мы должны экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта», — сказал Вэнс.
Напомним, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить экономическое давление на Россию при условии поддержки со стороны европейских партнеров.
Напомним, 7 сентября Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он перейти ко второму этапу санкций против России.
Комментируя высказывания президента США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию.