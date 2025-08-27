У Трампа сказали, когда планируют закончить войну в Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф / © Getty Images

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф убежден, что мирное соглашение между Украиной и Россией об окончании войны удастся заключить до конца 2025 года, а то и раньше.

Об этом Уиткофф заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Наши рабочие группы занимаются этим вопросом, и мы надеемся, что до конца года, а возможно, и гораздо раньше, нам удастся найти формулу для мирного соглашения«, — высказался спецпосланник американского лидера.

Уиткофф также ответил на вопрос, стоит ли Киеву уступать все еще подконтрольные ему территории. По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что решать это может исключительно сама Украина. Спецпосланник отметил, что это решение намного сложнее, чем просто «отдать землю» захватчикам.

«Они [украинцы] должны понимать, какие гарантии безопасности, и у них есть право это понимать. Они должны убедиться, что это никогда не повторится», — добавил Уиткофф.

Заметим, накануне во время заседания американского правительства Уиткофф сказал, что США надеются «урегулировать конфликты» между Россией и Украиной, а также Ирана, Израиля и ХАМАС, до конца 2025 года.

В свою очередь несколькими днями ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о шансе на достижение мира в Украине «не позднее чем за полгода».