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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Трампа снова спросили, кто приказал не отправлять Украине оружие: что ответил президент

На днях Пентагон заявил о том, что прекращает снабжать Украиной оружием.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, мол, до сих пор не интересовался тем, кто приказал приостановить помощь с вооружением Украине.

Об этом он сказал в ответ на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает "Укринформ".

"Я не думал об этом", - ответил Трамп на вопрос, узнал ли он, кто именно отдал такое распоряжение.

Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на ситуации в Украине и поставках боеприпасов. Поэтому, говорит Трамп, пока "не прибегал" к этому.

После этого глава Белого дома резко переключился на другой вопрос.

Напомним, в начале июля Пентагон решил отсрочить поставки Украине некоторых видов оружия . В Белом доме такое решение объяснили тем, что следует «поставить интересы Америки во главу угла». Кроме того, действующая администрация обвинила бывшее, Джо Байдена, в бездумной раздаче оружия.

Впрочем, менее чем через неделю Дональд Трамп пообещал больше оборонительного оружия для Украины. Он заявил о глубоком разочаровании действиями Крепмляа, подчеркнув, что тот не прекращает войну, в результате чего ежедневно гибнут люди.

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