У Трампа снова спросили, кто приказал не отправлять Украине оружие: что ответил президент

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, мол, до сих пор не интересовался тем, кто приказал приостановить помощь с вооружением Украине.

Об этом он сказал в ответ на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает "Укринформ".

"Я не думал об этом", - ответил Трамп на вопрос, узнал ли он, кто именно отдал такое распоряжение.

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Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на ситуации в Украине и поставках боеприпасов. Поэтому, говорит Трамп, пока "не прибегал" к этому.

После этого глава Белого дома резко переключился на другой вопрос.

Напомним, в начале июля Пентагон решил отсрочить поставки Украине некоторых видов оружия . В Белом доме такое решение объяснили тем, что следует «поставить интересы Америки во главу угла». Кроме того, действующая администрация обвинила бывшее, Джо Байдена, в бездумной раздаче оружия.

Впрочем, менее чем через неделю Дональд Трамп пообещал больше оборонительного оружия для Украины. Он заявил о глубоком разочаровании действиями Крепмляа, подчеркнув, что тот не прекращает войну, в результате чего ежедневно гибнут люди.

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Дата публикации 07:47, 09.07.25 Количество просмотров 25 Разговор Трампа с путиным обернулся для Украины невиданным обстрелом. Что известно на утро?