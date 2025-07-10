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У Трампа снова спросили, кто приказал не отправлять Украине оружие: что ответил президент
На днях Пентагон заявил о том, что прекращает снабжать Украиной оружием.
Президент США Дональд Трамп заявил, мол, до сих пор не интересовался тем, кто приказал приостановить помощь с вооружением Украине.
Об этом он сказал в ответ на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает "Укринформ".
"Я не думал об этом", - ответил Трамп на вопрос, узнал ли он, кто именно отдал такое распоряжение.
Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на ситуации в Украине и поставках боеприпасов. Поэтому, говорит Трамп, пока "не прибегал" к этому.
После этого глава Белого дома резко переключился на другой вопрос.
Напомним, в начале июля Пентагон решил отсрочить поставки Украине некоторых видов оружия . В Белом доме такое решение объяснили тем, что следует «поставить интересы Америки во главу угла». Кроме того, действующая администрация обвинила бывшее, Джо Байдена, в бездумной раздаче оружия.
Впрочем, менее чем через неделю Дональд Трамп пообещал больше оборонительного оружия для Украины. Он заявил о глубоком разочаровании действиями Крепмляа, подчеркнув, что тот не прекращает войну, в результате чего ежедневно гибнут люди.