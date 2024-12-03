У Трампа сообщили, как Байден помог ему в отношении Украины

Кит Келлог заявил, что Трамп получает больше возможностей "делать то, что он хочет сделать".

Генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп избрал на должность спецпредставителя по вопросам войны в Украине, положительно высказался о действиях администрации действующего президента Джо Байдена по оказанию Киеву военной помощи.

Свое заявление Келлог сделал в эфире телеканала FoxNews.

Американский генерал заявил, что помощь администрации Байдена для Украины даст больше возможностей Трампу сделать задуманное.

"Это действительно очень хорошо для избранного президента, потому что это дает ему рычаг, он может принять решение о том, что он хочет сделать. И чем больше администрация Байдена делает это, тем больше возможностей для избранного президента делать то, что он хочет сделать", – высказался Келлог.

Пора закончить войну

В то же время он вспомнил разговор президента Украины Владимира Зеленского с Трампом "о том, что после тысячи дней войны они сигнализируют, что пора закончить эту войну". Генерал акцентировал, что война носит глобальный характер.

"Что я имею в виду под глобальным характером – вы видите, что к ней привлечены северные корейцы, которые дали войска, привлечены иранцы, привлечены китайцы, привлечены россияне. Так что состав войны за это время расширился. Мы будто кладем ее обратно в коробку, не не только ради американской безопасности, но и ради глобальной безопасности. Так что у меня нет проблем с тем, что они сделали", – сказал будущий спецпредставитель США по войне в Украине.

Он добавил, что Трамп "это понимает и планирует использовать это в своих интересах".

Членство Украины в НАТО

Келлог высказал свое мнение о предложении прекратить войну путем предоставления Украине членства в НАТО.

"Президент Трамп всегда говорил, что никогда не выкладывай свои варианты на стол, позволяй им двигаться вперед. Я думаю, что произошло то, что президент очень ясно дал понять, назначив специального посланника, что он очень серьезно относится к своим предвыборным обещаниям положить конец войне, и он сказал: прекратите убийства. И это то, что он действительно хочет сделать", – рассказал генерал.

А еще он подчеркнул, что "недооценивать Трампа – большая ошибка". По словам Келлога, новоизбранный президент понимает, что у него есть международные обязательства и вещи, которые он должен сделать. Генерал назвал Украину одной из них.

"Я не стал бы говорить, что он планирует делать, потому что это решение должен принять президент. Мы просто попытаемся его выполнить. Я просто как представитель и тот, кто будет делать то, что он хочет. Так что будет сложно сказать, чего он хочет, но мы разберемся с этим по ходу дела", – высказался Келлог.

Напомним, 2 декабря Минобороны США объявило о дополнительной военной помощи для Украины на 725 млн долл.

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