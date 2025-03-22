Перемирие между Украиной и Российской Федерацией в сфере энергетической инфраструктуры может быть реализовано уже в течение недели. США сдвинули Москву в направлениях, которые ранее казались невозможными.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Виткофф в интервью Такеру Карлсону.

"Сейчас мы имеем дело с этим, и это будет реализовано где-то в течение недели. … Какая конечная цель? Конечная цель – это 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня", - высказался Виткофф.

Политик напомнил, что якобы во время последнего разговора Москва согласилась на перемирие в сфере энергетической инфраструктуры.

"Это значит, что Россия не будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, а Украина не будет атаковать энергетическую инфраструктуру России. Они никогда раньше об этом не говорили. А теперь говорят. Они никогда раньше не обсуждали возобновление моратория на морские атаки в Черном море — на удары Украины по российским кораблям, России — по украинским", — сказал спецпосланник Дональ.

Напомним, диктатор-президент РФ Владимир Путин отказался предоставить президенту США 30-дневную остановку огня в Украине, которого Вашингтон требовал на пути к прекращению трехлетнего конфликта. Впрочем, Bloomberg пишет, что Трамп назвал победой.

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