У Трампа сообщили о достижении совместной договоренности относительно гарантий безопасности для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о достижении совместной договоренности по поводу будущих гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщили в «Інтерфакс-Україна».

По словам Рубио, ключевую роль в реализации этого механизма будут играть США. А непосредственное присутствие на территории Украины будет обеспечиваться европейскими военными.

Марко Рубио добавил, что будущая архитектура безопасности Украины будет также опираться на американскую поддержку, которая будет выступать фундаментом договоренностей.

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности», — сказал госсекретарь.

Напомним, Украина готовится к подписанию масштабного мирного плана с США, который состоит из 20 пунктов. Отдельный документ США планируют подписать с Россией.

Еще раньше на переговорах в Абу-Даби также обсуждался 20-пунктный план мира и ключевые проблемные вопросы. Зеленский заявил, что «проблемных вопросов стало меньше».

Также министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что президент Украины готов к непосредственным переговорам с Путиным, чтобы урегулировать ситуацию с территориями и Запорожской АЭС. Также Сибига уточнил, что участие Лаврова в процессе на данный момент не предусмотрено, ключевые договоренности поддерживают США и ЕС.