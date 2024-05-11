У Трампа упомянули об Украине при формировании президентской программы нацбезопасности

Команда Трампа считает нужным не поставлять оружие Украине, а склонять его к переговорам с Россией.

В случае избрания Дональда Трампа на новый президентский срок в США поставки будущей военной помощи Украине будут зависеть от участия страны в мирных переговорах с Россией.

Об этом говорится в сообщении Associated Press.

В сообщении указывается, что одна из групп, приближенных к Трампу, формирует программу национальной безопасности, которая будет внедряться в случае его избрания президентом.

В этой программе группа стремится помочь Трампу избежать ошибок 2016 года, когда он вошел в Белый дом в основном неподготовленным.

Группа рассматривает программу национальной безопасности нынешней администрации президента США как провал из-за неправильной работы внешнеполитического истеблишмента, который она обвиняет в применении "интервенционистского" и "глобалистского" подхода за счет национальных интересов Америки.

В программе указано, как будущая администрация Трампа будет подходить к вопросам внешней политики, в частности войны России против Украины. Трамп заявил, что в случае избрания он разрешит конфликт до дня инаугурации в январе, но отказался сказать, каким образом.

В разделе книги о войне больше времени уделяется обсуждению того, как разворачивался конфликт, чем тому, как его окончить. Но в нем говорится, что США должны оказать будущую военную помощь зависимой от участия Украины в мирных переговорах с Россией.

В проекте предполагается, что украинская армия, вероятно, со временем потеряет позиции, и советует США не продолжать "посылать оружие в тупик, я которому Украине будет тяжело выйти". Но как только будет заключено мирное соглашение, в нем говорится, что США будут продолжать вооружать Украину как средство сдерживания России.

Авторы, похоже, одобряют рамки, согласно которым Украину "не просили бы отказаться от цели возвращения всей ее территории", но согласились бы на дипломатию "с пониманием того, что это потребует будущего дипломатического прорыва, который, вероятно, произойдет после того, как Путин уйдет с должности".

В программе указывается, что украинцам "будет трудно принять достигнутый путем переговоров мир, который не возвращает всю их территорию или, по крайней мере, на это время возлагает на Россию ответственность за бойню, которую она устроила Украине. Но как сказал Дональд Трамп в 2023 году:" Я хочу, чтобы люди перестали умирать. Это тоже наша точка зрения. Это хороший первый шаг.

Книга обвиняет президента-демократа Джо Байдена в войне и повторяет заявление Трампа о том, что Путин никогда бы не вторгся, будь Трамп на должности. Его главный аргумент в защиту этого утверждения состоит в том, что Путин считал Трампа сильным и решительным.

Издание отмечает, что Трамп искал подходы к российскому диктатору и не хотел бросать ему вызов.

Основная часть раздела посвящена изложению иногда ошибочной хронологии того, как Байден ведет войну.

Забегая вперед, это свидетельствует о том, что Трампу верят, что Путина можно убедить присоединиться к мирным переговорам, если Байден и другие лидеры НАТО предложат отложить членство Украины в НАТО на длительный период. В нем предлагается, чтобы США вместо этого создали "долгосрочную архитектуру безопасности для обороны Украины, которая сосредотачивается на двустороннем соглашении". В документе не дается объяснение того, к чему это приведет. Также предлагается установить налоги на продажу российских энергоресурсов по оплате реконструкции в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что у Польши есть "секретное оружие", которое настроит Трампа против Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что результаты президентских выборов в США – это последнее, о чем он волнуется.

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