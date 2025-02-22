В Вашингтоне отмечают: те, кто говорит о умиротворении, не имеют дела с реальностью.

Вашингтон возмутился утверждением о том, что позиция администрации президента США Дональда Трампа по отношению к российско-украинской войне не является умиротворением агрессора.

Об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс на своей странице в соцсети Х.

"Я удивлен, когда вы называете позицию администрации "умиротворением". Мы ведем переговоры, чтобы прекратить конфликт. Это "умиротворение" только в том случае, если вы считаете, что у украинцев есть надежный путь к победе. Они этого не делают, поэтому это не так", — подчеркнул политик.

По словам Венса, мол, большинство из тех, кто говорит о умиротворении, не имеют дела с реальностью. Впрочем, переговорная позиция Вашингтона не будет обнародована, чтобы люди чувствовали себя лучше.

"Президент пытается достичь продолжительного мира, а не массировать его или тревоги людей, размахивающих флагами Украины", — возмущенно выразился Вэнс.

Вэнс также назвал неправдивыми сообщения СМИ, что администрация Трампа "дала россиянам все, чего они хотят".

"Если бы мы просто передали очередной пакет помощи, Украина докатилась бы до Москвы, воскресила бы Навального из мертвых и поставила в России демократического и свободного лидера (я преувеличиваю, но немного). Эти аргументы являются доказательно ошибочными", — заявил Венс.

Напомним, The New York Times оценило, какие последствия может иметь соглашение президента США Дональда Трампа об окончании войны в Украине. Установление баланса между суверенитетом Украины и требованием Кремля относительно собственных "гарантий безопасности" обещает стать самой тяжелой частью переговоров.

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