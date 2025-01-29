У Трампа возмутились, куда администрация Байдена потратила 50 миллионов долларов

Администрация Джо Байдена потратила 50 миллионов долларов на презервативы для жителей Сектора Газа. Это вызвало негодование у представителей Дональда Трампа.

Об этом на пресс-конференции сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

"Решение госсекретаря Марко Рубио заморозить иностранную помощь на выходных включало отзыв финансирования США на 50 миллионов долларов на презервативы для Газы", — подчеркнула она.

Ливитт назвала это бессмысленным расходованием денег налогоплательщиков.

Напомним, одним из первых после инаугурации 20 января Трамп подписал указ о пересмотре иностранной помощи, оказываемой США, ссылаясь на то, что она противоречит американским интересам Программа для беженцев из Украины U4U в США также остановлена.

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