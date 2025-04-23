Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты Америки предложили России и Украине мирное соглашение, предусматривающее обмен некоторыми территориями и замораживание конфликта примерно на нынешних линиях столкновения.

Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его словам, якобы странам придется отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон контролирует.

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"Придется провести некоторые территориальные обмены", – сказал Вэнс.

Он отметил, что в итоге линия разграничения не будет точно совпадать с линией фронта, которая сложилась сейчас.

"Нынешние линии, где-то рядом с ними, - вот где, в конце концов, я думаю, будут проходить новые линии конфликта", - выразился Вэнс.

Для того чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это дело и приступить к реальному строительству лучшей России и лучшей Украины", подчеркивает американское должностное лицо. выйти из этого процесса.

Вэнс отметил, что настроен "оптимистично" по переговорам, добавив, что, по его мнению, все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио переживает, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах. Штаты неоднократно предупреждали о том, что могут выйти из переговорного процесса.

Дата публикации 10:51, 23.04.25 Количество просмотров 44 Уважаемые, вам сказано "нет"! Загородный разнес заявления США о "российском Крыме"